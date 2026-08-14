Ministarstvo poljoprivrede apeluje na građane da ne pale biljni otpad u blizini njiva

“U trenutku kada se širom Srbije suočavamo sa požarima na otvorenom, paljenje strnjike predstavlja opasnost koju niko ne sme da potceni. Jedan plamen može ugroziti useve, mehanizaciju i domove, a pre svega ljudske živote. Pozivam poljoprivrednike da budu odgovorni prema sebi, svojim komšijama i zemljištu od kojeg žive. Ne palite strnjiku – sačuvajmo ljude, našu proizvodnju i plodno zemljište“, poručio je ministar Glamočić. U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo da proširi na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote, navedeno je u saopštenju ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo podseća da je paljenje strnjike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Spaljivanjem žetvenih ostataka uništavaju se organska materija i korisni mikroorganizmi u površinskom sloju zemljišta, čime se narušavaju njegova struktura i plodnost, istaknuto je u saopštenju. Žetveni ostaci nisu otpad koji treba spaliti. Njihovim usitnjavanjem i zaoravanjem organska materija se vraća zemljištu, dok se, kada za to postoje uslovi, mogu koristiti i za kompostiranje. Na taj način čuva se plodnost zemljišta i doprinosi njegovom boljem zadržavanju vlage, što je posebno važno u uslovima visokih temperatura i sušnih perioda. Ministarstvo apeluje na poljoprivrednike da tokom radova na njivama obrate posebnu pažnju na ispravnost mehanizacije i izbegavaju svako postupanje koje može da izazove varnicu ili požar. U uslovima visoke temperature i suve vegetacije neophodan je dodatni oprez kako bi se sprečilo izbijanje i širenje požara. Svako uočeno paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192. “Ne palite strnjiku. Sprečimo požare, zaštitimo ljudske živote, sačuvajmo useve i poljoprivredno zemljište“, dodaje se u saopštenju.