MUP upozorava na Internet prevare: Ne nagađajte, proverite sumnjivi link ili poruku

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas na internet prevare, čija žrtva može postati svako ko koristi telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo, i apelovalo na građane da provere ako nisu sigurni da li su poruka, link ili internet stranica bezbedni.

“Kriminal se menja. Bezbednost više nije samo pitanje zaključanih vrata i opreza na ulici. Danas se deo najozbiljnijih bezbednosnih rizika za građane nalazi u digitalnom prostoru. Internet prevare. Zloupotreba platnih kartica i naloga. Krađa ličnih i pristupnih podataka. Lažni profili. Digitalno nasilje i ucene. Zloupotreba fotografija i video-snimaka. Prevare putem društvenih mreža, oglasa i aplikacija za komunikaciju, uz sve češću zloupotrebu veštačke inteligencije“, navodi MUP u saopštenju objavljenom na Instagramu.

Kako ukazuje, kriminalci koriste nove tehnologije da bi prevare učinili bržim, uverljivijim i sofisticiranijim.

“Žrtva može postati svako ko koristi telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo. Zato bezbednost danas podrazumeva i jake lozinke, dvofaktorsku autentifikaciju, oprez prilikom otvaranja linkova, proveru identiteta osobe sa kojom komunicirate i zaštitu ličnih podataka“, upozorava MUP.

Jer, kako ističe, jedan klik može biti dovoljan da kriminal uđe u vaš telefon, nalog ili bankovni račun.

“Ako niste sigurni da li su poruka, link ili internet stranica bezbedni, ne nagađajte, proverite“, poručuju iz MUP-a i naglašavaju da putem Nacionalne platforme Sajber straža građani mogu prijaviti sumnjiv sadržaj ili ga dostaviti na proveru i dobiti stručnu procenu.

Kako zaključuju iz MUP-a, “kriminal se menja, menjamo se i mi“.