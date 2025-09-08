Na ,,Danima porodice”u Perlezu i Kikinda

Manifestacija ,,Dani porodice” održana je u Perlezu kod Zrenjanina, a svečanom otvaranju prisustvovali su i predsednik Vlade prof dr. Đuro Macut i ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević. Na štandu sa specijalitetima od ludaje, predstavio se i Grad Kikinda na čelu sa gradonačelnikom Mladenom Bogdanom.

Premijera Macuta je dočekala ministarka Žarić Kovačević, a nakon toga su zajedno obišli štandove Ministarstva za brigu o porodici predstavljene na petoj po redu manifestaciji ,,Dani porodice” u Perlezu, koja je otvorena intoniranjem himne.

Jelena Đokić, majka koja je prva dobila novac iz Alimentacionog fonda, rekla je da taj fond mnogo više od novčane pomoći, te da je to poruka da država stoji uz majke.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević je ukazala da svaka majka i otac treba da dobiju zasluženu podršku države. Ona je na otvaranju rekla da je ova manifestacija podsetnik da svako od nas ima svoju ulogu u jačanju porodice.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da porodica predstavlja bedem, koren i utemeljenje, ističući da je važno da deca nastave da uče, rade i grade kritičko mišljenje.

Na štandu Kikinde bio je i gradonačelnik Mladen Bogdan. Bogatoj ponudi sa kolačima od ludaje i prezentaciji Grada nije odoleo ni Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut. Manifestaciju ,,Dani porodice” realizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa Gradom Zrenjaninom i projektom „Ljudi čine grad” koji, uz podršku Ministarstva, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, sa ciljem da se promovišu porodične vrednosti, aktivan život i međusobna solidarnost.