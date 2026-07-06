Na području PU Kikinda: Tokom vikenda pet saobraćajnih nezgoda

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom vikenda dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda, od kojih je jedna imala za posledicu materijalnu štetu, dok su u četiri povređena lica. Jedna osoba zadobila je teške, a sedam lake telesne povrede. Materijalna šteta procenjena je na oko 560.000 dinara.

Kako navode iz policije, uzroci nezgoda bili su neprilagođena brzina u dva slučaja, kao i nepravilna radnja vozača, nepoštovanje saobraćajne signalizacije i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola.

Tokom kontrole saobraćaja otkriveno je 378 prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 17 vozača zbog alkohola i psihoaktivnih supstanci, od kojih je šest zadržano na trežnjenju. Policija je evidentirala i 279 prekoračenja brzine, 20 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 62 ostala saobraćajna prestupa.