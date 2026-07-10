Najavljena planska isključenja struje od 13. do 19. jula u Kikindi, Bašaidu i Bikaču

Građani Kikinde, Bašaida i Bikača naredne sedmice mogu očekivati isključenja električne energije zbog najavljenih radova.

U ponedeljak, 13. jula od 8 do 12 časova struje neće biti u naselju Bikač, odnosno Ulici Jovana Popovića, od Ulice Petefi Šandora prema Bašaidu.

U utorak, 14. jula u Bašaidu u istom terminu bez električne energije ostaće domaćinstva u ulici Svetozara Miletića, od Milana Grujića do ulice Aleksandra Grujina kao i u ulici Aleksandra Grujina, od ulice Svetozara Miletića do Rade Mikalačkog.

U sredu, 15. jula od 8 do 12 časova struju neće imati korisnici u Moravskoj ulici u Kikindi, od ulice Nikole Francuskog do Vojvode Mišića kao i u ulici Vojvode Mišića, od Moravske do Prizrenske ulice.

U četvrtak, 16. jula u istom terminu bez električne energije ostaće domaćinstva u ulici Jovana Jovanovića Zmaja u našem gradu, od Kosovske do ulice Vuka Karadžića kao i domaćinstva u ulici Ive Lole Ribara, od Jovana Jovanovića Zmaja do ulice Miloša Ostojina.

Dan kasnije, odnosno u petak, 17. jula od 8 do 12 časova struju neće imati deo ulice Veliki bedem u našem gradu, Jovana Radaka i korisnici u ulici Jovana Stojkova.

U nedelju 19. jula od 9 do 11 časova najavljena su isključenja u ulici Nikole Tesle u Kikindi, od Jugovićeve do ulice Vojvode Putnika i u ulici Braće Lakovića, od Nikole Tesle do Jovana Popovića. Istog dana od 11:30 do 13 časova i 30 minuta bez struje će ostati domaćinstva u ulicama: Distrička, Dragoljuba Udickog, Slobodanke Acigan, Feješ Klare, Milana Sivčeva, Nićifora Brandića, Mokrinski drum, Stara klanica i Meteorološka stanica.