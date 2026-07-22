Najviše motociklista kažnjeno zbog nenošenja zaštitne kacige

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda. Na putevima u Srbiji u istom periodu dogodila se 101 saobraćajna nezgoda u kojima nije bilo poginulih, dok je povređeno 50 osoba.

Saobraćajna policija je, zbog povećanog broja motociklista tokom letnje sezone, pojačala kontrole vozača dvotočkaša. Od početka jula pripadnici Uprave saobraćajne policije koji saobraćaj kontrolišu motociklima presretačima otkrili su 174 prekršaja motociklista. Najviše sankcija izrečeno je zbog nekorišćenja zaštitne kacige, nepropisno postavljenih registarskih tablica i upravljanja motociklom bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole.

Kao primer neodgovorne vožnje, policija navodi slučaj iz Pančeva, gde je zaustavljen dvadesetdevetogodišnji vozač BMW motocikla koji nije nosio zaštitnu kacigu. Kontrolom je utvrđeno da je imao 0,61 promil alkohola u organizmu, bio pod dejstvom kokaina, a motocikl nije imao propisno postavljenu registarsku tablicu. Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan.

Iz saobraćajne policije najavljuju da će pojačane kontrole motociklista biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se unapredila bezbednost svih učesnika u saobraćaju.