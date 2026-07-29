Nakon inicijative građana rešeno pitanje kanalizacije u Ulici Svetozara Miletića

Na inicijativu građana, stanovnika koji žive u ulici Svetozara Miletića u Kikindi, okončani su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije čime je rešen dugogodišnji komunalni problem. Meštani su zadovoljni što su njihovi zahtevi konačno ispunjeni.

-„ To mnogo znači ne samo za našu generaciju, već i za našu decu, unučad, to mi sve ostavljamo njima. Zahvaljujući Jovanovu, Dučiću, Pudaru, Bajić Jeleni, gradonačelniku Mladenu Bogdanu radovi su brzo okončani. Da nije bilo njih, od ovog ne bi bilo ništa,” izjavio je sugrađanin Milovan Savanov.

-„Imali smo mi tu septičku jamu, bilo je tu normlano i sve je išlo tamo i voda i kanalizacija,a ovo je sada mnogo bolje nego što je bilo. Hvala vam deco moja, da ste mi živi i zdravi, 105 pa opet,” dodala je Vida Mitraković Nađ.

Gradonačelnik Kikinde najavio je i da će u narednom periodu biti realizovani važni strateški infrastrukturni projekti za grad u skladu sa prioritetima.

-„ Imali smo razumevanja za potrebe meštana i želeli smo da rešimo problem na koji su godinama ukazivali. Nije reč o prevelikoj niti preskupoj investiciji da ne bi mogla da bude realizovana. Smatrali smo da je važno da ljudima koji ovde žive obezbedimo osnovne uslove za normalan život, jer ne sme da bude građana prvog, drugog ili trećeg reda. Svi moraju da imaju jednake uslove i standard dostojan 21. veka. Radovi su završeni u relativno kratkom roku,” zaključio je prvi čovek grada.