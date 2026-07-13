Nepoštovanje signalizacije uzrok većine saobraćajnih nezgoda tokom vikenda

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom proteklog vikenda dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima su povređene četiri osobe. Dve osobe zadobile su teške, dok su dve prošle sa lakšim telesnim povredama. Ukupna materijalna šteta procenjena je na 433.000 dinara.

Prema podacima Policijske uprave, do jedne saobraćajne nezgode došlo je usled nepropisne radnje vozilom, dok su tri saobraćajne nezgode posledica nepoštovanja saobraćajne signalizacije.

Tokom vikenda saobraćajna policija evidentirala je ukupno 328 saobraćajnih prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 10 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, a petoro njih zadržano je do 12 časova zbog više od 1,20 promila alkohola u organizmu ili prisustva nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci.

Kontrolom saobraćaja otkriveno je i 37 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 204 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, kao i 77 ostalih saobraćajnih prekršaja.