Neprilagođena brzina i dalje glavni uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda

Na teritoriji Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.

Na putevima u Srbiji u istom periodu evidentirano je ukupno 118 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 57 učesnika u saobraćaju.

Završena je sedma centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je sprovedena od 13. do 19. jula. Tokom akcije kontrolisano je više od 65.600 vozila, a otkriveno je gotovo 42.500 saobraćajnih prekršaja.

Zbog prekoračenja dozvoljene brzine sankcionisan je 25.881 vozač, dok je gotovo 3.900 kažnjeno zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Iz saobraćaja je isključeno 1.790 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, a njih 280 zadržano je u službenim prostorijama zbog više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Uprkos pojačanim kontrolama, tokom proteklog vikenda u saobraćajnim nezgodama poginulo je devet osoba – četiri vozača putničkih vozila, tri pešaka, jedan vozač traktora i jedan putnik u putničkom vozilu.

Iz saobraćajne policije ističu da je neprilagođena brzina i dalje najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda, s obzirom na to da je gotovo polovina nesreća sa smrtnim ishodom posledica neprilagođene brzine.

Saobraćajna policija najavila je da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama u cilju unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.