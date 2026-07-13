NIS raspisao konkurs za podršku lokalnim zajednicama vredan 144,5 miliona dinara

Kompanija NIS raspisala je 18. godinu zaredom konkurs programa društvene odgovornosti “Zajednici zajedno” za finansiranje projekata u 13 lokalnih samouprava među kojima je i Kikinda za koje je izdvojeno 144,5 miliona dinara.

Prijave su otvorene do 11. septembra 2026. godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni u oktobru.

Uprkos kompleksnim okolnostima u kojima posluje, kompanija NIS Nastavlja da neguje partnerstvo i prijateljstvo sa lokalnim zajednicama širom Srbije.

Projekti će biti podržani u dve kategorije.

Prva – inovativni iskorak, usmerena je na projekte koji uvode savremena i održiva rešenja, doprinoseći modernizaciji javnih ustanova i unapređenju uslova za njihove korisnike.

Druga kategorija – fleksibilnost i kontinuitet obuhvata projekte usmerene na unapređenje postojeće infrastrukture, opreme i uslova za korisnike, u skladu sa prepoznatim potrebama i prioritetima lokalnih zajednica, navedeno je u saopštenju.

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove: predškolske, školske i visokoškolske, naučnoistraživačke ustanove i naučno-tehnološki parkovi, zdravstvene, sportske, socijalne i institucije kulture, kao i gradske i opštinske uprave za projekte koji se odnose na javne površine.

Program “Zajednici zajedno” kompanija NIS sprovodi već 18 godina, tokom kojih je u razvoj lokalnih zajednica uloženo više od dve milijarde dinara i realizovano 1.200 projekata.

Ovim ulaganjima unapređeni su uslovi rada u više od 180 obrazovnih ustanova i više od 40 ustanova kulture, opremljeno je 48 bolnica i domova zdravlja, donirano 14 sanitetskih i patronažnih vozila, uređeno više od 150 dečjih igrališta, parkova i sportskih terena, dok je 40 ustanova dobilo solarne elektrane.

Više informacija o uslovima i propozicijama konkursa dostupno je na sajtu kompanije NIS.