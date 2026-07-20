Novi digitalni asistent za oblast socijalne zaštite od 22. jula

Od srede, 22. jula 2026. godine, građanima Srbije biće dostupan novi digitalni asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji, namenjen brzom i jednostavnom informisanju o pravima iz oblasti socijalne i dečije zaštite. Ovaj inovativni alat razvijen je u saradnji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i UNICEF-a.

Digitalni asistent biće dostupan 24 časa dnevno na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs) i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju (www.minbpd.gov.rs). Građani će na jednom mestu moći da dobiju proverene informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i koracima u postupku za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i posebnu novčanu naknadu.

Sadržaj digitalnog asistenta zasnovan je na verifikovanoj bazi znanja, pripremljenoj u skladu sa važećim propisima, a pre puštanja u rad testiran je od strane stručnih radnika i profesionalaca iz sistema socijalne zaštite kako bi se obezbedila tačnost, jasnoća i pouzdanost informacija.

Digitalni asistent ima isključivo informativnu i podržavajuću ulogu. On ne donosi odluke, ne vrši procenu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava i ne predstavlja zamenu za neposredan rad centara za socijalni rad, jedinica lokalne samouprave i drugih nadležnih organa u slučajevima koji zahtevaju individualnu procenu. Očekuje se da će preuzimanjem najčešćih pitanja građana doprineti efikasnijoj komunikaciji i rasterećenju zaposlenih u nadležnim službama, omogućavajući im više vremena za rad na složenijim predmetima.

Direktan link ka digitalnom asistentu biće objavljen neposredno pre početka njegove primene, dok će od 22. jula biti dostupan putem zvaničnih internet prezentacija nadležnih ministarstava.