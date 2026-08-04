Novi kombi „Opel Vivaro“ olakšaće prevoz korisnika Gerontološkog centra

Sredstvima Pokrajinske vlade, u iznosu od 5,2 miliona dinara, obnovljen je vozni park Gerontološkog centra nabavkom kombi vozila „Opel Vivaro“. Vozilo će se koristiti za prevoz korisnika na kraćim i dužim relacijama, odlazak na specijalističke preglede, kao i za potrebe rehabilitacije.

-„ Što se tiče karakteristika samog vozila, to je opel kombi Vivaro sa 2.200 kubika, devet sedišta, 170 konja. Vozilo će se koristiti iasključivo za potrebe naših korisnika i to odgovorno. Lepota nije samo u vrednosti novog kombija, nego zato što će se koristiti svakodnevno za naše korisnike kojima je briga, sigurnost, pažnja na prvom mestu,” izjavio je Dragan Stjepanović, v.d. direktora Gerontološkog centra Kikinda.

U narednom periodu planirana su i nova ulaganja u unapređenje infrastrukture i uslova boravka korisnika, čime će se dodatno podići kvalitet usluga koje Gerontološki centar pruža.

-„ Radi se kompletna rekonstrukcija cele kuhinje, pločica i radi se pod na trećem spratu u stacionaru kako bi se omogućilo našim zaposlenima lakša nega korisnika i drugih delatnosti. Naš cilj i mene kao direktora je da svakodnevno radimo na proširenju kapaciteta i poboljšanje uslova kada su naši korisnici u pitanju,” dodao je Stjepanović.

U objektu Starog doma uklonjena je dotrajala i postavljena nova nadstrešnica, dok je u Novom domu obavljen remont lifta. U stacionaru je izvršena zamena stolarije, za šta su sredstva obezbeđena preko nadležnog ministarstva. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata, obezbeđena su sredstva za uslugu profesionalnog obezbeđenja, a nabavljeni su i televizori sa pratećom opremom za sobe korisnika. U kuhinji Novog doma obnovljene su podne i zidne obloge, kao i laminat i parket. Na listi čekanja trenutno je dvadesetak korisnika sa kompletnom medicinskom dokumentacijom. U starom i novom domu Gerontološkog centra smešteno je 147 korisnika, od ukupno 180 smeštajnih kapaciteta.