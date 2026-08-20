Obnavlja se pešačka staza u centru Sajana

U Velikoj ulici u Sajanu u toku je rekonstrukcija dotrajale pešačke staze u centralnom delu sela. Radovima je obuhvaćeno gotovo 500 kvadratnih metara, a uređuje se jedna od najfrekventnijih pešačkih deonica.



Investicija se realizuje u okviru sredstava koje Grad Kikikinda izdvaja za unapređenje infrastrukture u seoskim mesnim zajednicama, uz učešće Mesne zajednice Sajan u delu radova.

Rekonstrukcija je pokrenuta na inicijativu meštana, a cilj je bezbednije kretanje i uređeniji centar sela. Radovi se privode kraju, dok se infrastrukturna ulaganja nastavljaju i u drugim naseljenim mestima na teritoriji Kikinde.



Radove su obišli gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i član Gradskog veća Bojan Mikalački, zajedno sa predsednikom Saveta Mesne zajednice Sajan Zoltanom Totom. Bogdan je tom prilikom Sajancima čestitao Svetog Ištvana i jubilej – 220 godina od ponovnog naseljavanja mesta, a posetu je iskoristio i za razgovor sa meštanima o daljim potrebama i prioritetima ove mesne zajednice.