Obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama hidrosistema DTD

Zbog nepovoljne hidrološke situacije i gotovo rekordno niskih vodostaja u slivu Dunava, na pojedinim deonicama Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav privremeno je obustavljeno navodnjavanje, saopštilo je JVP „Vode Vojvodine“.

Kako se navodi, dugotrajan sušni period i visoke temperature ugrozili su vodni režim kanalske mreže, zbog čega je upućen apel građanima i korisnicima da vodu koriste racionalno i isključivo namenski, kako bi se očuvao biološki minimum i zaštitio biljni i životinjski svet.

U prethodnom periodu JVP „Vode Vojvodine“ angažovalo je sve raspoložive kapacitete kako bi obezbedilo dodatne količine vode u kanalima. Na crpilištima u Bezdanu i Bogojevu, gde je zbog niskog vodostaja Dunava rad pumpi otežan, uklanjani su nanosi mulja i peska i produbljivano korito reke, dok je vodena vegetacija uklanjana kako bi se poboljšao protok vode.

I pored preduzetih mera, nivo vode u kanalima dodatno je opao, zbog čega je na pojedinim deonicama kanalske mreže privremeno obustavljeno navodnjavanje. Korisnici su o tome obavešteni pisanim putem, a mera će ostati na snazi dok se vodostaji ne vrate na projektovani nivo potreban za navodnjavanje.

Iz JVP „Vode Vojvodine“ poručuju da njihove stručne službe svakodnevno prate stanje na terenu i upozoravaju da će svako neracionalno i nelegalno zahvatanje vode biti strogo sankcionisano.