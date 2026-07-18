Opozicija preskočila pitanje puta Iđoš–Ada, Dučić odgovorio na komunalne primedbe

Umesto da pokrenu raspravu o putu Iđoš–Ada, jednom od najproblematičnijih putnih pravaca na teritoriji grada, koji i dalje nema upotrebnu dozvolu i čije loše stanje godinama izaziva nezadovoljstvo i revolt kod građana, opozicioni odbornici govorili su o udarnim rupama na gradskom trgu i polomljenim klupama kod Livnice. Na njihove primedbe odgovorio je Miroslav Dučić, član Gradskog veća zadužen za komunalnu infrastrukturu.

-„ Niste spomenuli ni brojne saobraćajne nesreće, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na tom putu….meni je već mučno da spominjem tu temu i te iznose, 230 miliona…60 miliona….sve na tu istu lokaciju koji vi ni jednom niste spomenuli. Pričali ste o bezbednosti…a najnebezbednija trasa na našoj teritoriji je upravo taj put. Očekivao sam da će neko od mojih prethodnika pomenuti tu temu, ali to može slobodno da učini, da postavi to pitanje zašto taj put nema upotrebnu dozvolu, ko je kriv i da postavi pitanje šta se dešava sa parama naših sugrađana, to je 290 miliona, meni se već vrti u glavi, kolega pa zašto to ne pitate? Mi ćemo ubrzo dobiti informaciju gde su te pare otišle, zvanično, na mnoga vaša pitanja mi ne dajemo paušalne odgovore, čekamo provere, pouzdane informacije i onda govorimo o njima. Kada budemo dobili te informacije, ova je zaista mučna tema, ja imam subjektivan osećaj ali verujem da se i mnogi građani slažu sa mnom, to su građani koji podržavaju možda i vas i oni bi voleli da znaju gde su te pare otišle. Čudi me da vas to ne interesuje,” izjavio je Dučić.

Dučić je naveo da je po završetku zimske sezone sanirano oko 3.400 kvadratnih metara oštećenja na teritoriji grada Kikinde, u Novim Kozarcima i Ruskom Selu, kao i na opštinskom putu Kikinda–Banatska Topola. Tokom maja i jula sanirano je još 1.013 kvadratnih metara oštećenja u gradu, u ulicama Bašaidski drum, Radnička, Njegoševa, Miloša Ostojina, Braće Subotički, Đure Jakšića, Čanadska, Braće Bogaroški, Cara Dušana, Generala Milutinovića, Braće Sredojev i Milana Petrovića. Tokom juna i jula nastavljeni su na drugim putnim pravcima, među kojima su opštinski put Mokrin–Iđoš, kao i sporna deonica Iđoš–Ada. Takođe, izdati su nalozi za sanaciju dodatnih ulica u Kikindi i Mokrinu.

-„ Mahali ste na jednoj od prethodnih sednica što smo izgubili predmet, što smo ulagali u revizije, sudske procese…pa da vas informišem konačna revizija je doneta u korist grada Kikinde. Prepošteni vaš kolovođa, kao nosilac tog projekta sa firmom koja je d.o.o. je brže bolje iskoristila priliv sredstava i prenela ih, ja neću sad reći u ovom momentu tačno gde, jer je to predmet novog spora, ali voleo bih i vas da to interesuje, jer to su pare svih sugrađana, delom i onih koji su glasali za vas. Kada bude došlo do naplate, a naći će se način, i ona će biti izdvojena za sanaciju i rehabilitaciju putne infrastrukturem,” dodao je Dučić i naveo i da očekuje da deo sredstava od prodaje odmarališta u Prčnju bude usmeren na sanaciju krova Sportskog centra „Jezero“, čime bi jedan od gorućih problema u gradu konačno mogao biti rešen.