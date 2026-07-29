Planirana isključenja struje u Kikindi i Bašaidu 30. i 31. jula

Elektrodistribucija Srbije najavila je planske radove na elektrodistributivnoj mreži zbog kojih će u četvrtak, 30. jula, i petak, 31. jula, bez električne energije privremeno ostati pojedini potrošači u Kikindi i Bašaidu.



U četvrtak, 30. jula, od 9 do 10 časova, struje neće biti u Bašaidu, u Ulici 4. oktobra od Đure Jakšića do Svetosavske, Ulici Rade Budurina od Zmaj Jovine do Ulice 4. oktobra, kao i na području stadiona.

Istog dana, od 12 časova i 30 minuta do 13 časova i 30 minuta, plansko isključenje predviđeno je u Kikindi, u Ulici Danila Kosića, kao i u Ulici Stevana Sinđelića na delu od Mihajla Pupina do Danila Kosića.

U petak, 31. jula, od 10 do 12 časova, bez električne energije biće potrošači u Kikindi u Ulici Nikole Tesle, na deonici od Jugovićeve do Vojvode Putnika, kao i u Ulici Braće Laković, od Nikole Tesle do Jovana Popovića.