Počela isporuka rešenja za stočarske podsticaje: Novac uskoro na računima proizvođača

Prva rešenja za podsticaje u stočarstvu namenjene kvalitetnim priplodnim grlima za 2026. godinu već stižu poljoprivrednicima putem eSandučeta na portalu eUprava, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Obrada pristiglih zahteva je u toku, a proizvođači koji dobiju rešenja i završe potrebne administrativne korake mogu uskoro očekivati uplatu sredstava na svoje račune. U Ministarstvu navode da je interesovanje stočara za ovu vrstu podsticaja i ove godine veliko, zbog čega su preduzete dodatne aktivnosti kako bi se zahtevi obrađivali brže i kako bi isplata sredstava počela u što kraćem roku. Cilj je da novac što pre bude na raspolaganju proizvođačima, pa se poljoprivrednicima savetuje da redovno proveravaju svoja eSandučeta i preuzimaju dostavljena rešenja. Nadležni podsećaju da, ukoliko korisnici nemaju primedbi na doneto rešenje, treba da se odreknu prava na žalbu putem portala ePodsticaji. Na taj način rešenje postaje pravosnažno i izvršno, što omogućava bržu realizaciju isplate. Kako ističu iz Ministarstva, unapređenja sistema eAgrar, automatizovane provere i elektronska razmena podataka iz službenih evidencija omogućili su da se obrada zahteva i dostavljanje rešenja odvijaju istovremeno, čime je značajno ubrzan celokupan postupak. Podrška stočarskoj proizvodnji ostaje među prioritetima agrarne politike, a obrada pristiglih zahteva i isplata podsticaja nastaviće se i u narednom periodu. Cilj je da proizvođači više vremena posvete unapređenju proizvodnje i razvoju svojih gazdinstava, uz što manje administrativnih obaveza. Za dodatne informacije poljoprivrednici se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede radnim danima od 7.30 do 15.30 časova na telefone: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 i 011/30-20-118.