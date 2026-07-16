Policija apeluje na bezbedan prevoz dece tokom letnje sezone

Prethodni dan je u Kikindi protekao bez saobraćajnih nezgoda, dok ih je na putevima u Srbiji zabeleženo 78 u kojima nije bilo poginulih, a povređeno je 36 lica.

Iz Policijske uprave Kikinda podsećaju da letnja turistička sezona donosi pojačan saobraćaj i veći umor vozača, naročito u jutarnjim satima, kao i češće prisustvo dece u vozilima.

Vozačima se savetuje da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i izbegavaju rizična preticanja. Poseban apel upućen je roditeljima i starateljima da decu prevoze u odgovarajućim sigurnosnim sedištima ili na podmetačima, u skladu sa njihovim uzrastom i visinom.