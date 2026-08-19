Policija apeluje na oprez zbog pojačanog saobraćaja i visokih temperatura

Na putevima koje pokriva Policijska uprava Kikinda tokom prethodnog dana dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su povređene dve osobe. Na putevima u Srbiji dogodilo se 112 saobraćajnih nezgoda, dve osobe su poginule, a 57 je povređeno. Iz policije upozoravaju da visoke temperature i duže vožnje mogu da utiču na koncentraciju vozača. Zbog toga se savetuje dodatna opreznost, posebno kada su deca u vozilu, kao i izbegavanje nepotrebnih preticanja i drugih rizičnih situacija. Vozačima se posebno skreće pažnja na vožnju kroz naselja i u blizini škola, gde je veće prisustvo pešaka i dece.