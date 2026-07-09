Policija apeluje na veću odgovornost svih učesnika u saobraćaju

Na teritoriji Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda, iako su na putevima širom Srbije evidentirane 82 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba izgubila život, a 38 je povređeno.

Iz Policijske uprave podsećaju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo 11 vozača bicikala, zbog čega apeluju na vozače motornih vozila da obrate posebnu pažnju na bicikliste, naročito u naseljenim mestima i na deonicama državnih puteva koje prolaze kroz naselja. Vozačima se savetuje da drže bezbedno odstojanje i rastojanje prilikom preticanja kako bi se smanjio rizik od nezgoda.

Apel je upućen i biciklistima da koriste ispravna svetla i opremu sa reflektujućim elementima, jer dobra uočljivost i vidljivost na putu značajno doprinose njihovoj bezbednosti.

Policija savetuje biciklistima da biraju bezbednije trase za kretanje, nose zaštitnu biciklističku kacigu i budu posebno oprezni na raskrsnicama, prilikom promene smera kretanja i prelaska kolovoza.