Policija apeluje: Povećan intenzitet saobraćaja, vozite odgovorno

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prvog dana tekućeg meseca, dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 11 lica. Na putevima u Srbiji evidentirano je 100 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, a 60 ih je povređeno.

Iz Policijske uprave Kikinda upozoravaju da se zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone narednih dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim koridorima i pravcima ka turističkim centrima. Očekuju se i veće gužve na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, kao i povećan broj dece u saobraćaju u svojstvu putnika.

Poseban apel upućen je vozačima da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koji je i dalje jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom.

Policija savetuje vozače da putovanja planiraju tako da za volan sedaju odmorni, da tokom dužih putovanja prave redovne pauze i vode računa o umoru, koji je izraženiji tokom letnjih vremenskih uslova.