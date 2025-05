Policija pojačala nadzor nad vozačima motocikala, mopeda i bicikala

Do 23. maja traje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja se istovremeno sprovodi u 34 evropske zemlje članice mreže saobraćajnih policija Evrope – ROADPOL. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, među kojima su motocikli, mopedi, bicikli i laka električna vozila. Pripadnici saobraćajne policije detaljno kontrolišu ispunjenost uslova za učešće u saobraćaju, proveravaju da li se dvotočkaši kreću po propisanim površinama i da li njihovi vozači upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Posebna pažnja biće posvećena bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, s obzirom na to da su, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, vozači dvotočkaša među najugroženijima na putevima. Statistika pokazuje da je svaka četvrta osoba koja je poginula ili teško povređena u saobraćajnim nezgodama upravo vozač dvotočkaša. Zabrinjavajuće je i to što analize pokazuju da u čak dve trećine nezgoda sa nastradalim dvotočkašima krivicu snose vozači drugih motornih vozila. Zbog toga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače dvotočkaša da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu sopstvenoj bezbednosti. Takođe, upućen je apel svim učesnicima u saobraćaju da povećaju oprez, naročito kada su u blizini motociklista, biciklista i korisnika lakih električnih vozila, kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i očuvali životi.