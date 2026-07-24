Poreska uprava objavila kalendar za avgust, prvo izmirenje obaveza do 5.avgusta

Poreska uprava objavila je danas poreski kalendar za avgust koji sadrži nekoliko važnih datuma do kojih je propisano da obveznici moraju izmiriti svoje obaveze, a prvi je 5. avgust za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u julu, na Obrascu OZU.

Do istog datuma je i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za jul mesec i uplata sredstava, navedeno je u saopštenju Poreske uprave.

Do 10. avgusta je rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec jul, kao i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jul od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Do 17. avgusta je rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec jul, plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jul i plaćanje doprinosa za poljoprivrednike i samostalne umetnike za treće tromesečje 2026. godine.

Isti rok je i za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec jul i podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jul.

Do 17. avgusta je i rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu i podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 31. jula na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Takođe, do 17. avgusta je rok i za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec jul, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Do poslednjeg dana u mesecu, odnosno do 31. avgusta, potrebno je podneti poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za jul.

Do 31. avgusta je i rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 01. do 15. avgusta na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Kako je navedeno, rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera se na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.