Predsednik: Povećanje plata i penzija od 1. decembra – u javnom sektoru 8 odsto, u socijali 12 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u Srbiji plate i penzije biti povećane od 1. decembra. Najviše povećanje dobiće zaposleni u ustanovama socijalne zaštite od 12 odsto, u javnom sektoru 8 odsto, dok će penzije biti povećanje za 7.5 odsto. Prosečna plata će u decembru biti 1200 evra, rekao je predsednik tokom predstavljanja mera za bolji životni standard.

– Minimalac od 1. januara 2027. godine 600 evra

Predsednik je izjavio da će od 1. januara 2027. godine minimalna neto zarada u Srbiji iznositi 600 evra, odnosno oko 71.000 dinara.

“Prvi put, od 1. januara 2027, minimalna neto zarada biće 600 evra. Ta naša odluka ima svoje dobre strane zato što pomaže siromašnim ljudima, posebno u siromašnim krajevima naše zemlje, na jugu, jugoistoku Srbije, jugozapadu Srbije, da poslodavci ne mogu da im daju nižu platu od 600 evra. Minimalac će biti 70.000, 71.000 dinara, to je najniža plata u Republici Srbiji od 1. januara“, kazao je Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Kako je naveo, država je smanjivala opterećenje na zarade i time se ponosi. Sa 64 odsto, kako je dodao, došlo se na 59,7 odsto opterećenja na zarade.

“Mi smo kao država preuzimali veći teret na sebe u odnosu na poslodavce koji bi trebalo da isplaćuju veću minimalnu zaradu“, rekao je Vučić.

Naveo je da je minimalna zarada uvek mač sa dve oštrice, jer će deo onih u tekstilnoj i kablovskoj industriji napuštati zemlju.

“Ali, time ćete da zaštitite radnika koji radi. Time ćete da zaštitite svakog drugog radnika i onoga koji prodaje pljeskavicu i onoga koji radi u lokalnoj kafani, lokalnom STR-u i na svakom drugom mestu. I zato uvek vagamo, uvek merimo, ali mislim da smo doneli dobre odluke i da smo to do sada pametno radili“, kazao je.

Vučić je naveo da je pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini iznosila 61,5 odsto.

“Tada, kada dobijete minimalac, a skoro niko nije radio, pa niko nije ni mogao da dobije čak ni minimalac, sa minimalcem u 2012. mogli ste da kupite 61,5 odsto namirnica i drugih potrepština za minimalnu potrošačku korpu. Sada, sa ovim povećanjem, moći ćete 117 odsto, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. I to govori o razlici u standardu, to govori o poboljšanju životnog standarda“, rekao je Vučić.

– Od 1. decembra povećanje plata u javnom sektoru za 8 odsto, u socijali 12 odsto

Predsednik je rekao i da će od 1. decembra ove godine plate u javnom sektoru porasti za osam odsto.

Vučić je rekao i da će svi zaposleni u socijalnoj zaštiti kojih je, kako je rekao, oko 14.800, dobiti povećanje od 12 odsto i naveo da će zaposleni u tom sektoru dobiti najveće povećanje plata u javnom sektoru, odnosno da je 50 odsto veće od povećanja koje će dobiti ostali.

”Dakle, povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara, mesec dana ranije, već početkom decembra, gledaćemo da to bude pre Badnjeg dana za pravoslavce, dakle pre Božića, jer znamo koliko se ljudi istroše u decembru za razne praznike, da ih dočeka uvećanje od osam odsto”, rekao je Vučić tokom predstvaljanja novim mera za bolji životni standard građana.

Penzije će porasti za 7,5 odsto

Penzije će u Srbiji od 1. decembra porasti za 7,5 odsto.

”Za one koji imaju penziju 40.000 dinara, penzija će biti 43. 000 dinara. Za one koji imaju penziju 50.000, biće 53.750 dinara, za one koji imaju 30.000, biće 32. 500”, rekao je Vučić u Palati ”Srbija” gde je predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda.

Vučić je rekao da će u proseku sa 486 evra penzije porasti na više od 520 evra.

Dodao je i da za tri dana za penzionere kreće isplata od 20.000 do 35. 000 dinara, a od 22. septembra počinje isplata dodatnih 6.000 dinara.

– U decembru prosečna plata na teritoriji Srbije biće 1.200 evra

Predsednik je naveo da su procene da će prosečna zarada u decembru iznositi 140.850 dinara, odnosno 1.200 evra.

“Govorimo o nečemu što će biti za dva, tri meseca. Promena je veća od četiri puta, dakle, 4,1, 4,2 puta više u dinarima. U evrima je to sa 331 evra na 1.200 evra, koliko će biti prosečna plata u decembru“, kazao je Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Kako je naveo, 1.200 evra danas je i prosečna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije od 2004. godine.

“Dakle, 1.200 evra će biti prosečna neto zarada na kraju ove godine, ne na kraju sledeće godine, već na kraju ove godine, za celu teritoriju Republike Srbije“, istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, kada se uračuna inflacija, prosečna plata porasla je za 72 odsto, 71,59 odsto.

“To je realni skok zarada. To je ogromno poboljšanje životnog standarda ljudi i poboljšanje kvaliteta života“, istakao je Vučić.

– Dodeljno više od 6.000 kredita mladima za stanove, nastavljamo sa tom merom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda, da je do sada dodeljeno više od 6.000 kredita za mlade za subvencionisanu kupovinu stanova i ukazao da je time za te ljude na najlakši i najbrži način rešeno stabeno pitanje, kao i da će država nastavti sa ovom merom.

Odgovarajući na pitanje novinara šta se dešava sa kreditima za mlade i da li su isti uslovi za prijavljivanje, Vučić je rekao da i dalje mogu da se prijave oni koji žele i da su isti svi uslovi.

“Ako nemate nekretninu na svoje ime, nemate 35 godina, to jest nemate 36 godina, možete da se prijavite i sa 35 godina, 11 meseci i 29 dana, dakle i tako možete da se prijavite. Mislim da su ljudi veoma, veoma zadovoljni“, rekao je Vučić.

Dodao je da je više od 6.000 ljudi do sada rešilo svoje stambeno pitanje.

“Rešili smo za 6. 000 ljudi. Stalno se prijavljuju ljudi, ali za više od 6. 000 ljudi smo nešto, čini mi se, na najlakši i najbrži mogući način rešili“, rekao je Vučić.

– Podneću ostavku 25. ili 26. septembra, u kampanju idem kao običan građanin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će odmah po povratku iz Njujorka, 25. ili 26. septembra podneti ostavku na funkciju predsednika Republike i da će tada krenuti u predizbornu kampanju kao običan građanin.

“Odmah po mom povratku iz Njujorka ja ću podneti ostavku. Nemojte me držati za reč, ja mislim da je to 25. ili 26. To je to kada ću podneti ostavku i tada idem u kampanju kao običan građanin na šta me zakon ne obavezuje. To je moja želja, ne želim da idem u kampanju za predsednika Vlade kao predsednik Republike“, rekao je Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, odgovarajući na pitanje novinara N1 kada je plan da podnese ostavku, jer je rekao da će u kampanju ići kao običan čovek svojim automobilom.

Naglasio je da nijedan predsednik nikada nije prvo podneo ostavku, pa krenuo u kampanju kao običan građanin, kao i da on želi da bude prvi koji će to da uradi.

“Nijedan predsednik to nikada nije uradio, svaki je sa pozicije predsednika išao u kampanje, ili obrnuto, sa pozicije premijera. Ja hoću da budem prvi, hoću da idem kao običan čovek i običan građanin“, objasnio je on.

Prema njegovim rečima, tokom poslednjih mesec dana kampanje će biti običan građanin koji će svojim automobilom ići kroz Srbiju bez posebnog plana.

“Poslednjih mesec dana kampanje, biću običan građanin. Ići ću svojim automobilom. Uzeću i neko kamionče. To nije neki veliki kamion, neki mali kamion, da mogu da se obratim ponegde ljudima, tako ću da idem sam, gde mi padne na pamet. Bez posebnog plana idem, pa gde dođem u selo, kažem ljudima neku reč, gde dođem u grad, kažem ljudima neku reč“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je naveo da uvek drži svoju reč i da je svako ko ga je pažljivo slušao mogao da zna tačan datum kada će podneti ostavku.

“Sad sam vam rekao i za to tačan datum. Samo da ste me pažljivije slušali, mogli ste da znate tačan datum koji je. Moja reč nešto znači, ja se svoje reči uvek držim, te sam siguran da ćete vi na N1 nedvosmisleno primetiti kako su oni koje podržavate lagali kako to neću da uradim i da obavestite vaše gledaoce da su, kao i obično, govorili neistine“, rekao je Vučić.

Na pitanje da li može da objasni u kom svojstvu danas nastupa jer su raspisani parlamentarni izbori u kojima je on kandidat za premijera, odnosno da objasni da li je danas predstavljen predizborni program, Vučić je rekao da danas nije bilo nikakvih obećanja, već da su to stvari koje će se dešavati od sutra.

“Ovde nema nikakvih obećanja. Ovo je ono što se dešava koliko od sutra i ljudi znaju da sam uvek govorio istinu, ja sam to najavljivao. Postoji Agencija za borbu protiv korupcije kojoj sam prijavio, a dužan sam sedam dana od raspisivanja izbora da prijavim Agenciji za borbu protiv korupcije ranije planirane aktivnosti kao predsednik Republike, u skladu sa glupim, ali zakonima koje smo sami usvojili. I ja se u potpunosti ponašam i poštujem te zakone“, objasnio je.

Dodao je da su sve aktivnosti koje preduzima kao predsednik Srbije prijavljene u skladu sa zakonom, kao i da je prijavljena čak i današnja konferencija za štampu, kao i vojna vežba koja je planirana pre šest i po meseci.

“Zamislite mene kao vrhovnog komandanta moram da prijavim da imamo vojnu vežbu koju smo planirali još pre šest i po meseci. Toliko je glup zakon, ali toliko su neki hteli spolja da mene ograniče, da čak i to moram da prijavim. Ali šta da radite, nije za to kriva Narodna skupština, za to smo krivi mi što smo i dalje u poziciji da donosimo zakone koji ne mislim da bilo kome nešto posebno služe, ali ja računam da su neki mislili da će time da učine nešto protiv mene, pa nemam nikakav problem sa tim“, naveo je Vučić.

– U istoriji Srbije najniža stopa nezaposlenosti od 7,2 odsto

Predsednik je izjavio i da je u ovom trenutku najniža stopa nezaposlenosti u Srbiji i dodao da ona iznosi 7,2 odsto.

“Mi u ovom trenutku imamo u istoriji Srbije i najnižu stopu nezaposlenosti, 7,2 odsto. Ovo je strašno važan element. Važna je plata, važna je penzija, ali ako postoji nešto što je važnije i od jednog i od drugog, to je stopa zaposlenosti, odnosno stopa nezaposlenosti“, kazao je Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Kako je dodao, od 2012. godine kada je stopa nezaposlenosti bila 26 odsto, došli smo danas do svega 7,2 odsto stope nezaposlenosti.

Vučić je naveo da je u Srbiji 2012. godine živelo 400.000 do 500.000 ljudi više nego danas i istakao da je užasan prirodni priraštaj, odnosno da gubimo godišnje između 35.000 i 40.000 ljudi samo zbog niskog prirodnog priraštaja.

Naveo je i da je pre 10 i osam godina bilo još problema i u migracijama i naglasio da je ipak poseban problem izrazito nizak prirodni priraštaj.

“Mi smo tada imali 1.865.000 zaposlenih. Mi danas, dakle, sa 500.000 ljudi manje, imamo 500.000 više zaposlenih – 2.355.353. Sve crno na belo, statistički podatak izvučen iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovde ne može da bude laži, nema prevare. Nije ovo stvar ankete ili nečijeg slobodnog uverenja. Ovo su čisti brojevi, kao suza i ponosan sam na njih“, kazao je Vučić.

Kako je dodao, u prethodnim godinama mnogo se radilo, stvari nisu idealne, ali ovo je ujedno i ogroman pomak.

“Da li su ovo najbolji rezultati u našoj istoriji, rekao bih, nema nikakve sumnje“, rekao je Vučić.

– Kada rešimo NIS i stiša se situacija u regionu, Srbiji će biti povećan rejting

Predsednik je predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana u Palati Srbija, rekao da očekuje da će našoj zemlji sledeće godine i preostale dve renomirane agencije (Fič i Mudis) povećati kreditni rejting.

“Verujem da ćemo, kada budemo rešili Naftnu industriju Srbije i malo da se samo stiša situacija u regionu, imati sledeće godine dobar prostor za povećanje, ne samo potvrđivanje investicionog rejtinga, već povećanje kreditnog rejtinga kod svih, kod sve tri velike kuće“, rekao je Vučić.

Srbija prvi put dobila investicini rejting u oktobru 2024. godine od agencije Standard&Purs.