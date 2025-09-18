Prodavnica ,,Legend” ponela titulu ,,Naljepši izlog 2025.”

Već je dobro poznato, pred sam početak, sada 40. po redu „Dana ludaje“ u Kikindi bira se „Najlepši izlog“ i lokacija koja je najkreativnije okićena plodovima jeseni, a prema odluci Turističke organizacije, takav epitet narednih godinu dana nosiće prodavnica ,,Legend” u centru grada.

Manifestacija „Dani ludaje“ u Kikindi i broj ljudi koji preplave gradske ulice tokom četiri dana, ove godine od 18. do 21. septembra ove godine, daje nam do znanja da nas očekuje mnoštvo gastronomsko-turističkih događaja i još jedna uzbudljiva i dinamična manifestacija. Sve je podređeno narandžastim plodovima koji nisu zaobišli ni izloge kikindskih trgovina, parfimerija, kreativnih radionica, poslastičarnica, cvećara, frizerskih salona. Svesni činjenice da će brojni izlozi u Kikindi u susret „Danima ludaje“ osvanuti u sasvim novom ruhu, trgovkinje prodavnice ,,Legend” potrudile su se da baš njihov izložbeni prostor okupira pažnju javnosti.

Male bundeve različitih oblika i boja, seno, kukuruz, jednostavne, a zanimljivo osmišljene ikebane, haljina od plodova jeseni, sa ukusom krase pobednički izlog, drugi put do sada.

U Turističkoj organizaciji Kikinde navode da nisu imali lak zadatak da izaberu najlepši izlog.

Pored dobijene diplome, pobednik je dužan da godinu dana na izlogu drži zalepljenu nalepnicu „Najlepši izlog “. Nadamo se da će izlog ove prodavnice svojim primerom nadahnuti i druge da svoje prostore pretvore u prave jesenje bajke.