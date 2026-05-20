Putovanje u prošlost: Kako se živelo na ,,straži” Habzburške monarhije

U galeriji Nova Narodnog muzeja otvorena je izložba ,,Život u Banatskoj vojnoj granici”, autora Ivana Radića iz Društva za negovanje tradicije Banatske vojne granice. Svojevrsno putovanje u prošlost predstavljeno na Međunarodni dan muzeja oživljava jedan od najdinamičnijih perioda u istoriji Banata. i prikazuje život stanovništva koje je tokom 18. i 19. veka živelo na ,,straži” Habzburške monarhije.

Autor Ivan Radić, iz Društva za negovanje tradicije Banatske vojne granice uspeo je da u jedan prostor sažme sudbinu naroda koji je generacijama balansirao između pluga i puške, čuvajući granice velikog carstva. Postavka u kikindskom Narodnom muzeju ,,Život u Banatskoj vojnoj granici” vraća nas u 18. i 19. vek, u doba kada je Habzburška monarhija na svojim obodima stvarala jedinstven društveni fenomen-graničare.

Postavka nije samo prikaz vojne istorije, već emotivna i dokumentarna priča o svakodnevici, kulturi i običajima stanovništva koje je tokom 18. i 19. veka živelo na ,,straži” Habzburške monarhije. Izložba osvetljava kako su obični ljudi, graničari, spajali težak život ratnika sa svakodnevnim poljoprivrednim poslovima, gradeći novi identitet na granici dva carstva – Austrijskog i Osmanskog.

Poseban doživljaj pružaju verno rekonstruisane uniforme graničara, makete kuća, koliba u prirodnoj veličini, od privremenih staništa do Jozefinskih kuća, i šajki – brodova koji su plovili Dunavom i Tisom. Kroz bogatu dokumentarnu građu, istorijske mape i ilustracije, posetioci mogu da vide kako se razvijao prostor južnog Banata, prateći razvoj naselja i mapiranje terena.

Izložba je nastala u saradnji sa studentima 3. godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu povodom obeležavanja značajnih jubileja, kao što je 300 godina od Požarevačkog mira i predstavlja dragocen doprinos očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa Banata. U galeriji Nova biće otvorena do jula.