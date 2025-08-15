Raznovrsna ponuda na pijaci: Suša podigla cenu voća, povrće kao i lane

Suša je podigla cenu voća na pijaci, a uprkos tome, za kilogram povrća potrebno je izdvojiti uglavnom istu količinu novca kao i lane. Pijačna ponuda je raznovrsna, a dok kupci polako prazne novčanike, kažu da zeleniš i sveži plodovi moraju da se nađu na trpezi.

Šareni se kikindska pijaca, pa se ne zna da li je lepša slika ili miris svežeg voća i povrća. Prodavci sa tezgi pozivaju kupce, nude i hvale proizvode. Gledamo šaroliku ponudu i zaključujemo da voće nikad skuplje nije bilo.

Kupci biraju, ali za breskve od 420 dinara, nema pipanja i stiskanja, tako je napisano na tezgi. Pa ko voli nek’ izvoli. Suša je prepolovila rod, ali plodovi su sočni, uveravamo se na licu mesta.

Cena karfiola od 250 dinara po kilogramu ne sprečava kupce da ga imaju na trpezi, a prodavci su, naravno, zadovoljni ponudom.

Za kilogram krastavaca i paradajza treba izdvojiti 150, odnosno 180 dinara, kao i prošle godine, a za kornišone od 130 do 240, u zavisnosti od klase. Krompir i luk su 100 dinara, kukuruz šećerac i tikvice su upola jeftiniji.