Razrađena trasa Osmeha Vojvodine kroz Kikindu – 5 kružnih raskrsnica, denivelisana “truba” ka Nakovu i most dug 380m preko Kikindskog kanala

U okviru Urbanističkog projekta za izgradnju brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine, na teritoriji Grada Kikinde razrađena je trasa deonice od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Rumunijom, odnosno graničnog prelaza Nakovo, preneo je portal ekapija.com.
Dokumentaciju koja će početkom avgusta biti na javnoj prezentaciji izradilo je Javno preduzeće za urbanizam, izgradnju, građevinsko zemljište, uređenje i održavanje ulica i puteva, obezbeđivanje javnog osvetljenja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej, za JP “Putevi Srbije” u svojstvu investitora i podnosioca zahteva, dok je Grad Kikinda naručilac predmetnog urbanističkog projekta.
Trasa počinje mostom preko Kikindskog kanala na granici opštine Novi Bečej i teritorije Grada Kikinde. Za ovaj prelazak planiran je most dužine oko 380 metara, koji predstavlja jedan od najznačajnijih objekata na ovoj deonici. Nakon prelaska kanala, trasa se pruža kroz ravničarski prostor, preko poljoprivrednog zemljišta i vinogradarsko-voćarske zone, uz ukrštanja sa postojećim atarskim putevima, kanalima i infrastrukturnim sistemima.
Projektom je predviđeno ukupno pet kružnih raskrsnica. Kružna raskrsnica na glavnoj trasi brze saobraćajnice, na oko kilometru 5+637, povezaće budući put sa državnim putem IB reda broj 13 Horgoš–Beograd i omogućiće pristup bazi za održavanje državnog puta.
Na veznoj saobraćajnici prema državnom putu IB broj 15 planirane su još četiri kružne raskrsnice. One će omogućiti povezivanje sa državnim putem IIA reda broj 104, lokalnom putnom mrežom, kao i državnim putem IB reda broj 15 prema graničnom prelazu Nakovo.
Pored kružnih raskrsnica, predviđena je i denivelisana raskrsnica tipa “Truba” na stacionaži 11+265,53, kojom će se ostvariti veza brze saobraćajnice sa državnim putem IB reda broj 15 i pravcem ka graničnom prelazu Nakovo.
Poseban deo projekta odnosi se na servisne saobraćajnice koje će pratiti trasu brze saobraćajnice. Njihova funkcija je da omoguće kretanje vozila kojima nije dozvoljen pristup brzoj saobraćajnici, poput poljoprivredne mehanizacije, biciklista i drugih učesnika u mešovitom saobraćaju, kao i da obezbede pristup parcelama koje bi bile presečene izgradnjom nove trase.