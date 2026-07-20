Redovna i privremena novčana naknada nezaposlenima od 21. i 22. jula

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će preko Banke Poštanska štedionica ove sedmice izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za nezaposlene za jun 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 21. jula, dok će privremena novčana naknada korisnicima koji žive na i van teritorije Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu, 22. jula.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena preko Banke Poštanska štedionica, u skladu sa utvrđenim rasporedom isplate Nacionalne službe za zapošljavanje.