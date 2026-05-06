Saobraćajna policija apeluje na odgovorno ponašanje tokom prazničnih dana

Na području Kikinde u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povređeno, dok su na nivou Srbije evidentirane 102 nezgode sa četiri poginula i 47 povređenih. Prema podacima nadležnih, ukupno stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu povoljnije je u odnosu na isti period prošle godine, jer je zabeležen manji broj poginulih i povređenih, što ukazuje na veći stepen odgovornosti svih učesnika u saobraćaju i bolju primenu propisa. Ipak, uprkos pozitivnim pokazateljima, vozači i dalje predstavljaju najugroženiju kategoriju, što potvrđuje podatak da je tokom aprila život izgubio 21 vozač. Stručnjaci upozoravaju da su neprilagođena brzina, nepoštovanje saobraćajnih propisa i vožnja pod dejstvom alkohola i dalje među najčešćim uzrocima najtežih saobraćajnih nezgoda. S obzirom na to da se obeležava Đurđevdan, jedna od najčešćih krsnih slava u Srbiji, nadležni posebno apeluju na građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol. Alkohol značajno utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava rizik od nastanka nezgoda sa teškim posledicama. Apel se upućuje svim učesnicima u saobraćaju da dosledno poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu, koriste sigurnosni pojas i pokažu dodatnu odgovornost kako bi se očuvala bezbednost i smanjio broj stradalih na putevima.