SKANDALOZNO! Dekan-blokader PMF-a u Novom Sadu Srđan Rončević pružio zaštitu blokaderima teroristima koji su pokušali da ubiju policajce! (VIDEO)

Sinoć je u Novom Sadu došlo do incidenata, kada su blokaderi-teroristi nakon protesta nasrnuli na policiju i pokušali da zapale Filozofski fakultet.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-06-at-10.01.12.mp4?_=1 Prema podacima MUP-a, više od 3.000 blokadera terorista kamenicama, bakljama i topovskim udarima napadalo je policajce, s jasnom namerom da im ugrozi živote. U haosu koji je usledio, policija je uspela da odbrani institucije i potisne nasilnike sa ulice.

Međutim, ono što je usledilo nakon intervencije šokiralo je javnost: teroristi-blokaderi našli su utočište u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta, gde ih je dočekao lično dekan, profesor Srđan Rončević.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/0-02-05-eaa165f8efa35cd1061876c3a506c824825f32bd06127ab4b5945de2cd4760ac_7d08082d259e5527.mp4?_=2 Na video-snimku do kog je došla naša redakcija jasno se čuje kako Rončević, pozivajući se na “autonomiju univerziteta“, policiji zabranjuje ulazak na fakultet, čime je direktno sprečio hapšenje osoba koje su samo nekoliko minuta ranije pokušale da zapale žive ljude u zgradi Filozofskog fakulteta i ubiju policajce koji su ih štitili.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-06-at-10.30.28.mp4?_=3 Javnost i akademska zajednica s pravom postavljaju pitanje: da li je “autonomija univerziteta“ izgovor za zaštitu kriminalaca i imunitet od odgovornosti za pokušaj ubistva?

Umesto da sarađuje sa organima reda u istrazi jednog od najtežih krivičnih dela, pokušaja ubistva policijskih službenika i pokušaja paljenja javne ustanove, dekan Rončević stao je u zaštitu terorista.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Video-2025-09-06-at-10.30.28-1.mp4?_=4 Na priloženim snimcima vidi se kako teroristi pod punom ratnom opremom ulaze na fakultet koji im je poslužio kao “sigurna kuća“, a sa njima pod ruku nalaze se i lica u majicama ratnih vojnih veterana.

Podsećamo, sinoć je policija na poziv rekotra novosadskog univerziteta prof. Dejana Madića, ušla u zgradu Rektorata i tamo pronašla oružije koje su blokaderi teroriti koristili u napadima na policiju.

Izvor: nsuzivo.rs