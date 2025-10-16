Socio-ekonomski položaj žena, imperativ za opstanak sela

Ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, boravio je povodom Međunarodnog dana žena na selu u Adi i Molu. Tom prilikom istakao je da je jedno od važnih pitanja socio-ekonomski položaj žena, koji je imperativ za opstanak sela.

Život na selu ima svoje prednosti, ali i mane. Za rad u domaćinstvu potrebno je dosta truda i zalaganja, koji nini Vrbaški brankov, tridesetogodišnjoj majci uskoro i drugog deteta, nisu opterećenje.

Pored mladih žena na selu, ima i onih starijih, preko 65 godina, koje su ceo radni vek provele na imanju, radile na njivama, a i danas pomažu u domaćinstvu, a za mukotrpan dugogodišnji rad nemaju penziju.

Program dodele seoskih kuća, koji realizuje resorno ministarstvo, pruža priliku mladim bračnim parovima da dođu ili ostanu na selu. U opštini Ada do sada su dodeljene 63 kuće.

Sredstvima Ministarstva za brigu o selu, u Molu je renoviran Dom kulture, gde je povodom Međunarodnog dana seoskih žena održan kulturno-imetnički program.