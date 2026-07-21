SPC danas obeležava Svetog Prokopija

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog velikomučenika Prokopija, jednog od najpoštovanijih svetitelja u narodu.

Prokopije je krsna slava pojedinih porodica, a kamenoresci i rudari praznuju ovaj dan kao slavu svojih zanata. S druge strane, danas bi, prema narodnom verovanju, trebalo da se izbegava svako kopanje. U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer Sveti Prokopije “ide” i blagosilja mladence, a smatra se i zaštitnikom dece. Njegovo ime se s ljubavlju izgovara i u pesmama, ali i u molitvama -posebno onda kada treba snage, vere i pobede nad nevoljama. Smatra se ognjevitim svecem u koje još spadaju Sveti Ilija, Ognjena Marija i Sveti Pantelija. Sveti velikomučenik Prokopije je hrišćanski svetitelj iz četvrtog veka. Bio je vojvoda iz Jerusalima, prvobitno po imenu Neanije, koji se borio protiv hrišćana, sve dok mu se, prema predanju, nije ukazao sam Gospod i obratio mu srce. Postao je vatreni hrišćanin, krstio se, i javno ispovedio veru iako je znao da će zbog toga biti mučen. Posle strašnog mučenja, pogubljen je u Kesariji Palestinskoj 303. godine na današnji dan, a narod ga od tada poštuje kao zaštitnika porodice i dece.