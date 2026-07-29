Sutra je Ognjena Marija

Vernici će sutra, 30. jula na bogomolji Vodica obeležiti praznik Svete mučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koji se tradicionalno smatra jednim od velikih letnjih crkvenih praznika.

Obeležavanje počinje večeras u 19 časova večernjim bogosluženjem i akatistom, dok će na sam praznik, u četvrtak 30. jula, u 9 časova biti služena Sveta liturgija. Nakon bogosluženja predviđeni su osvećenje i rezanje slavskog kolača, kao i zajednička trpeza ljubavi koju će pripremiti ovogodišnji kumovi slave. Tokom dana vernici će moći da prisustvuju i akatistima Ognjenoj Mariji, koji će biti služeni u 13, 15, 17 i 19 časova. Vodica je jedno od najpoznatijih pravoslavnih svetilišta u okolini Kikinde. Za ovo mesto vezuju se predanja o lekovitosti izvorske vode, a prema narodnom verovanju upravo je jedan čobanin prvi otkrio njena blagotvorna svojstva. Tokom godina mnogi su baš na ovom mestu potražili utehu, olakšanje i duhovni mir. Sagrađena je 1865. godine i pripada Eparhiji banatskoj Srpske pravoslavne crkve. Kompleks čine crkvica, konak i kuća čuvara, a danas predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Povodom hramovne slave, iz Crkvene opštine Kikinda pozvali su vernike da svojim prisustvom uveličaju proslavu Ognjene Marije na ovom poznatom banatskom svetilištu.