Tokom pojačane kontrole evidentirano više od 20.000 saobraćajnih prekršaja

Pripadnici saobraćajne policije su tokom VIII centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je širom Srbije sprovedena od 30. jula do 2. avgusta, otkrili ukupno 20.877 saobraćajnih prekršaja.

Najviše sankcija izrečeno je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa – ukupno 1.919, dok je u 203 slučaja utvrđen nepropisan prevoz dece.

Zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 1.152 vozača, a 39 vozača zadržano je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 95 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, a povređene su 44 osobe, dok u našem gradu nije bilo zabeleženih saobraćajnih nezgoda.

Pojačane kontrole će biti nastavljene i u narednom periodu, kako bi se povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i stradalih. Građanima je upućen apel da dosledno poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednijem odvijanju saobraćaja.