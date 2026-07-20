Tokom vikenda na području PU Kikinda jedna osoba poginula, devet povređeno

Na području Policijske uprave Kikinda tokom vikenda dogodile su se dve saobraćajne nezgode sa nastradalim licima. Jedna osoba je poginula, a devet je povređeno. Tri lica zadobila su teške, a šest lakše telesne povrede. U nezgodama je pričinjena materijalna šteta procenjena na 70.000 dinara.

Prema podacima policije, jedna saobraćajna nezgoda dogodila se usled nepropisne radnje vozilom, dok je druga izazvana vožnjom pod dejstvom alkohola.

U toku vikenda saobraćajna policija otkrila je ukupno 514 prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dozvoljene brzine – 374, dok je evidentirano i 27 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i 93 ostala prekršaja.

Iz saobraćaja je zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci isključeno 20 vozača, od kojih je šest zadržano do 12 časova zbog više od 1,20 mg/ml alkohola u organizmu ili prisustva drugih nedozvoljenih supstanci.

Policija je uputila i apel vozačima da tokom letnje turističke sezone na put kreću odmorni, prave redovne pauze i poštuju saobraćajne propise, posebno ograničenja brzinem koja i dalje predstavljaju jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.