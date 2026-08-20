Tretman odraslih i larvicidnih formi komaraca u petak i subotu

Na području Kikinde i svih naseljenih mesta u petak, 21. avgusta, biće obavljen tretman odraslih komaraca sa zemlje. Tretiranje će biti sprovedeno u večernjim satima U subotu, 22. avgusta, od 6 časova ujutru biće tretirani komarci u centru Kikinde. Koristiće se preparat Aqua K-Othrine EW 20, čija je aktivna materija deltametrin. Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine upozoravaju pčelare da je preparat otrovan za pčele i da njegovo dejstvo traje tri dana. Pored toga, 21. i 22. avgusta biće obavljen i larvicidni tretman komaraca u kanalima i barama na području grada. Ovaj tretman nije opasan za pčele. U slučaju jake kiše ili vetra, tretman će biti odložen i biće određen novi termin.