U Kikindi predstavljanje novih javnih poziva Ministarstva privrede

U Regionalnoj privrednoj komori Severnobanatskog upravnog okruga danas će biti predstavljeni novi javni pozivi Ministarstva privrede, objavila je ova regionalna komora. Prezentacija će biti održana u prostorijama komore na Trgu srpskih dobrovoljaca 48. u Kikindi, sa početkom u 11 časova. Reč je o konkursima za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške udruženjima za razvoj preduzetništva – “Udruženi za uspeh u svakom kraju” u 2026. godini, za dodelu bespovratnih sredstava po programu “Mladi stvaraju Srbiju” – program finansijske podrške mladim preduzetnicima u 2026. godini, za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa “Žene koje pokreću Srbiju” – program finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti u 2026. godini. Takođe biće predstavljeni i javni pozivi za dodelu bespovratnih sredstava po “Stvaraoci Srbije” – opšti program finansijske podrške sektoru MSPP u 2026. godini, za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100 odsto domaće sirovine u 2026. godini – “Domaći kvalitet” od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda, zatim za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju proizvodnog prostora – “Gradimo prostor za tvoj rast”. Među konkursima su i oni za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta u 2026. godini kao i za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške za ravnomerni privredni razvoj Srbije – “Jednake šanse razvoja i prilike za nerazvijene krajeve Srbije” u 2026. godini.