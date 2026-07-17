Kikinda dobija novog investitora

Na 18. sednici Skupštine grada Kikinde odbornici su usvojili odluke o pokretanju postupka otuđenja dela nepokretnosti u javnoj svojini, koje obuhvataju objekte nekadašnje „Auto-kuće“, kao i industrijsku zonu „Rasadnik“. Sa dolaskom novog investitora, cilj je stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.

-„ Pronalaženje investitora nije ni malo lak posao. Prodaja ovih nepokretnosti i otuđivanje iz javne svojine grada Kikinde stvaraju preduslov za dolazak novog investitora,” izjavio je Saša Tanackov ispred RPK SBUO.

Predmet otuđenja u okviru nekadašnjeg proizvodnog kompleksa čine pomoćna zgrada, portirnica i suvlasnički udeo u objektu koji trenutno koristi kompanija „Zopas“. Tržišnu vrednost nepokretnosti procenio je licencirani procenitelj, a početna vrednost utvrđena je na 2,2 miliona evra. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, plan je da se po završetku korišćenja objekata od strane sadašnjeg zakupca proizvodni pogoni što pre ponovo stave u funkciju kroz braunfild investiciju, čime bi se omogućio nastavak proizvodnje, očuvala postojeća radna mesta i otvorile nove mogućnosti za zapošljavanje u Kikindi. Odbornici su dali saglasnost i za pokretanje postupka prodaje građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni „Rasadnik“, koje obuhvata četiri parcele ukupne površine veće od 54.000 kvadratnih metara. Početna kupoprodajna cena utvrđena je na 384.944 evra.

-„ Posle nekog dužeg niza godina mi imamo veoma ozbiljnog investitira na našim vratima. To je tema koja se tiče naših sugrađana, privrede i ekonomije. Reč je o investiciji koja će doneti mnogo dobržih i pozitivnih stvari. Zahvalio bih se kompletnom mom timu zato što je pre svega sa ovim investitorom koji je poslao pismo o namerama, što jestepre svega osnov za donošenje ove odluke radio bezmalo godinu dana i učestovao sam u razgovorima sa njima. Ti pregovori su u istom takvom dinamikom trajali i sa „ Zopasom” i „ Kalcedonijom”. Reč je o veoma ozbiljnoj kompaniji, gleda se svaki pojedinačni detalj i uključen je jako veliki broj ljudi i radi se veoma sudiozno,” poručio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Uslovi javnog nadmetanja predviđaju da budući investitor u osmogodišnjem ciklusu realizuje investiciju vrednu najmanje 20 miliona evra, izgradi proizvodne hale ukupne površine od najmanje 20.000 kvadratnih metara i zaposli minimum 300 radnika. Istovremeno, zemljište mora biti privedeno planiranoj nameni u skladu sa važećom planskom dokumentacijom u predviđenom roku.