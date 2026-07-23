U obnovu prostora nekadašnjeg Udruženja vozača u Novim Kozarcima uloženo oko dva miliona dinara

Oko dva miliona dinara izdvojeno je za kompletnu rekonstrukciju prostora Udruženja vozača u Novim Kozarcima koji je sada stavljen u funkciju lokalne zajednice. Planirano je da do kraja godine prostorije budu dodatno prilagođene za potrebe rada lokalnih udruženja.

-„ Iako sala nije u potpunosti završena, zbog potreba meštana i organizacija odlučili smo da je pustimo u rad, a u narednim danima i nedeljama nastavićemo sa uređenjem. Nova sala nosi naziv „Zavičaj“ zbog spoja prošlosti i sadašnjosti. Naši preci su došli iz svojih zavičaja, iz BiH, a mnogim Kozarčanima koji trenutno žive van Novih Kozaraca upravo Kozarci predstavljaju zavičaj. Sala je finansirana sredstvima i u organizaciji MZ, a koštala je oko 2 miliona dinara. Ove godine urađeno je nekoliko infrastrukturnih projekata – hol u Domu kulture, MZ, Policijskoj upravi, kancelariji matičara, a uredili smo i parking mesta ispred trgovinskih prodavnica u saradnji sa kompanijama. Ono što je jako bitno i važno jeste da se ovim putem zahvaljujem mnogim meštanima koji su uzeli učešće u radnim akcijama,” izjavio je Marko Čavka, potpredsednik Saveta MZ Novi Kozarci.

Pored realizovanih projekata u narednim danima u planu je osvetljenje puta Rusko Selo – Novi Kozarci.

-„ Zavičaj – zavičaju pre svega, i onda su meštani želeli da podsete na svoje krajeve odakle su i došli prvi doseljenici u Nove Kozarce. Drago mi je što su izabrali takvo ime, što će veoma značiti da podsetimo odakle dolaze naši sugrađani koji su se ovde nastanili kolonizacijom, neko samostalnim dolaskom, tako da mi je veoma drago što smo zajedno sa MZ uspeli da završimo veoma značajnu za njih investiciju. Nisu velika sredstva uložena, ali je veoma značajno da još jednu prostoriju Kozarčani mogu da koriste za više namena, sve ono što je potrebno meštanima. Jedna prostorija je već završena, to je motel, čekamo opremanje. To je nešto što smo i obećali,” istakao je geradonačelnik Kikinnde Mladen Bogdan.

Gradonačelnik Kikinde dodao je da će lokalna samouprava i u narednom periodu nastaviti da osluškuje potrebe i predloge meštana, nastojeći da na njih odgovori u skladu sa svojim mogućnostima.