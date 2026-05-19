U Ruskom Selu 27 porodica svilo svoje gnezdo zahvaljujući konkursu Ministarstva za brigu o selu

Zahvaljujući programu Ministarstva za brigu o selu, u Ruskom Selu je čak 27 porodica svilo svoje gnezdo, a mirne seoske ulice ponovo odjekuju dečjim smehom, među kojima je i porodica Tepavac. Resorni ministar Milan Krkobabić obišao je ovo selo i poručio da ni jedna kuća neće ostati prazna, čime je najavio nastavak ulaganja.

Bespovratna sredstva putem konkursa Ministarstva za brigu o selu iskoristila je i porodica Tepavac u Ruskom Selu. Priča Jovane i Nemanje, ispisana nadom i počecima, počela je krajem 2024. godine, kada su se uselili u svoj dom, a pre tri meseca njihova sreća postalaje potpuna i bogatija za prinovu, malog Nenada. Jovana je gradsku vrevu Kikinde zamenila mirom Ruskog Sela.

Upravo je dom porodice Tepavac posetio ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, poručivši da je cilj države jasan, da nijedna kuća u ovom mestu ne ostane prazna, a do sada ih je popunilo 27 porodica.

Pored stambenog pitanja, država ulaže i u društveni život. Ministar je obišao i renovirani Dom omladine, koji je uz pomoć resornog ministarstva dobio novi sjaj i savremenu opremu. Prema rečima Dušana Marjanovića, predsednika Saveta mesne zajednice, ovo će biti centralno mesto okupljanja koje će život u selu učiniti sadržajnijim.

Planova za sela ima mnogo. Kikindska lokalna samouprava uz konkurs Ministarstva za brigu o selu pomagaće razne segmente društvenog života.

Sa više od dve hiljade stanovnika, funkcionalnom školom, vrtićem i čak 14 aktivnih udruženja, Rusko Selo dokazuje da granica između sela i grada polako bledi. Ovde se srpski i mađarski jezik govore sa istom toplinom, a svaka nova porodica koja se doseli donosi novu nadu da budućnost sela stanuje u ravnici.