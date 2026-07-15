U toku sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja

Na putevima koje pokriva Policijska uprava Kikinda tokom prethodnog dana dogodile su se dve saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

Na teritoriji Republike Srbije u istom periodu evidentirano je 96 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređena 52 lica.

U toku je sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, čiji je cilj otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Policija svakodnevno kontroliše više od 8.000 vozila i vozača i otkrije gotovo 6.000 saobraćajnih prekršaja. Najviše ih se odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine, kojih je oko 3.500 dnevno. Evidentira se i blizu 600 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, oko 190 zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona, više od 35 zbog nepravilnog prevoza dece u vozilu i više od 30 zbog nepropisnog preticanja.

Na dnevnom nivou otkrije se i oko 170 vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i više od 15 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.