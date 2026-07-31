Uručeno 117 bebi paketa roditeljima u Gradskoj kući

U Svečanoj sali Gradske kuće uručeno je 117 bebi paketa roditeljima čije su bebe rođene tokom aprila, maja i juna ove godine.

Paketi, pojedinačne vrednosti oko 12.800 dinara, sadrže auto-sedište za bezbedan prevoz najmlađih i radosnicu za čuvanje uspomena iz prvih godina detinjstva.



Podeli je prisustvovao gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, koji je govorio o merama podrške namenjenim porodicama sa novorođenom decom i značaju ulaganja u bolje uslove za odrastanje najmlađih sugrađana.

Roditelji ističu da im ovakav vid podrške znači u prvim mesecima roditeljstva, dok iz lokalne samouprave poručuju da će Grad nastaviti sa merama usmerenim ka porodicama i deci.