9 септембра, 2025
NAJNOVIJE

(VIDEO) ISTINA KOJU NEĆETE VIDETI NA N1: „Deka“ sa motikom zapravo poznati aktivista, napao policiju, a snimak demantuje sve laži!

Miroslava Obadić04 mins
Foto: nsuzivo.rs
Društvene mreže su ponovo eksplodirale – kako to obično biva kada se istina ne traži, već se unapred zna krivac. Ovaj put „brutalna policija“ navodno je pregazila starca sa štapom. Srce da ti pukne, rekli bi ljudi. Ali kad se malo zagrebe ispod površine – ispod viralnog snimka, ispod patetike i lažnih narativa – ispliva prava slika.

I nije to nikakav deka sa štapom. Nije ni slučajni prolaznik.

To je Nikola Aleksić iz Sombora, dugogodišnji „aktivista“, organizator protesta, pučeva, i opskurnih NVO „pokreta“, među kojima su „Ekološki pokret Novog Sada“, „Patriotski blok“, „Vojvođanska zelena stranka“.

Na snimku koji kruži, jasno se čuje zvuk megafona koji udara o beton, a ne kako neki tvrde „kosti koje lomi policijska čizma“.

Još važnije – na snimku se vidi da se čovek sa motikom zaleteo ka policajcu, a ovaj je u tom momentu naleteo na njega.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/video_2025-09-06_15-43-37.mp4?_=1

Došlo je do kontakta, čovek se odbio unazad, ali nema govora o namernom udaru, niti brutalnosti. Policajac je odmah nastavio dalje, nije ga udarao pendrekom, niti se iživljavao, kako se pokušava predstaviti na mrežama.

A sad se postavlja pitanje – ako je policija toliko brutalna, kako je moguće da čovek koji se zaleteo motikom na policajca nije završio u lisicama, već na društvenim mrežama kao „žrtva“?

Pre nego što poverujete u još jednu serviranu priču o „brutalnosti“, zapitajte se – šta deda sa motikom uopšte radi na mirnim protestima?

Ako je sve tako nenasilno i civilizovano, otkud alatka za fizički obračun?

I budimo realni – da je kojim slučajem uspeo da udari policajca, mogao je nekog i ubiti tom motikom, slavili bi ga kao „heroja otpora“. Pošto na svu sreću nije, sad odjednom postaje „žrtva“.

Uvek ista priča.

A istina? Istina nikom nije važna kad se laž bolje prodaje.

Podsećamo, ovo je nastavak već viđenog scenarija, o kojem smo već pisali. U obojenim revolucijama, kriminalizacija policije i vojske gotovo uvek je među prvim koracima. Cilj je jasan – urušiti poverenje građana u institucije, predstaviti bezbednosne službe kao „režimske batinaše“, izazvati osećaj sumnje, podela i moralne konfuzije.

Na taj način stvara se narativ u kojem policija i vojska više ne štite zakon, već navodno rade u korist vlasti protiv naroda.

Izvor: nsuzivo.rs

Related News