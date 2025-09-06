(VIDEO) ISTINA KOJU NEĆETE VIDETI NA N1: „Deka“ sa motikom zapravo poznati aktivista, napao policiju, a snimak demantuje sve laži!

I nije to nikakav deka sa štapom. Nije ni slučajni prolaznik.

To je Nikola Aleksić iz Sombora, dugogodišnji „aktivista“, organizator protesta, pučeva, i opskurnih NVO „pokreta“, među kojima su „Ekološki pokret Novog Sada“, „Patriotski blok“, „Vojvođanska zelena stranka“.

Na snimku koji kruži, jasno se čuje zvuk megafona koji udara o beton, a ne kako neki tvrde „kosti koje lomi policijska čizma“.

Još važnije – na snimku se vidi da se čovek sa motikom zaleteo ka policajcu, a ovaj je u tom momentu naleteo na njega.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/video_2025-09-06_15-43-37.mp4?_=1 Došlo je do kontakta, čovek se odbio unazad, ali nema govora o namernom udaru, niti brutalnosti. Policajac je odmah nastavio dalje, nije ga udarao pendrekom, niti se iživljavao, kako se pokušava predstaviti na mrežama.

A sad se postavlja pitanje – ako je policija toliko brutalna, kako je moguće da čovek koji se zaleteo motikom na policajca nije završio u lisicama, već na društvenim mrežama kao „žrtva“?

Pre nego što poverujete u još jednu serviranu priču o „brutalnosti“, zapitajte se – šta deda sa motikom uopšte radi na mirnim protestima?

Ako je sve tako nenasilno i civilizovano, otkud alatka za fizički obračun?

I budimo realni – da je kojim slučajem uspeo da udari policajca, mogao je nekog i ubiti tom motikom, slavili bi ga kao „heroja otpora“. Pošto na svu sreću nije, sad odjednom postaje „žrtva“.

Uvek ista priča.

A istina? Istina nikom nije važna kad se laž bolje prodaje.

Podsećamo, ovo je nastavak već viđenog scenarija, o kojem smo već pisali. U obojenim revolucijama, kriminalizacija policije i vojske gotovo uvek je među prvim koracima. Cilj je jasan – urušiti poverenje građana u institucije, predstaviti bezbednosne službe kao „režimske batinaše“, izazvati osećaj sumnje, podela i moralne konfuzije.

Na taj način stvara se narativ u kojem policija i vojska više ne štite zakon, već navodno rade u korist vlasti protiv naroda.

