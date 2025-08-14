(VIDEO) PREDSTAVLJENA KAO ŽRTVA POLICIJSKE BRUTALNOSTI, A U RUKAMA DRŽALA ŠIPKU! Istina o fotografiji koja je zapalila mreže!

Na društvenim mrežama juče se pojavila fotografija koja prikazuje, kako se tvrdi, da pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova udara žensku osobu tokom večernjih nereda u centru Beograda. Međutim, istina koja je izašla na videlo potpuno je drugačija i šokirala je javnost!

Naime, kako je saopšteno iz MUP-a, fotografija je izvučena iz konteksta i zloupotrebljena u cilju blaćenja policije i predstave da su službenici nasilni prema građanima.

Do incidenta je došlo u utorak, 13. avgusta, oko 23 časa, kada su na potezu od Kralja Milana ka Slaviji izbili ozbiljni sukobi tokom pokušaja razbijanja okupljenih. Pripadnici Žandarmerije našli su se pod pravom paljbom — na njih su bacane betonske kocke, kamenice, flaše i drugi predmeti. U haosu koji je nastao, životi policajaca su bili ugroženi!

Ženska osoba, koja je sada predstavljena kao žrtva policijske brutalnosti, u tom trenutku je, prema zvaničnim informacijama, držala metalnu šipku kojom je fizički napadala pripadnike Žandarmerije. U samoodbrani i pokušaju da odbiju napad, službenici su upotrebili zakonska sredstva prinude.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova neće tolerisati bilo kakav oblik nasilja nad policijskim službenicima, niti pokušaje da se njihov rad lažno predstavi i uruši njihov ugled – navedeno je u saopštenju MUP-a.

Policija je odlučna u nameri da identifikuje sve pojedince koji su te večeri ugrožavali javni red i mir, a istraga je u toku.

