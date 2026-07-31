Visoke temperature povećavaju opasnost od požara na otvorenom

Zbog najavljenog perioda veoma toplog i suvog vremena, koje pogoduje izbijanju i širenju požara na otvorenom, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uputio je apel građanima da budu oprezni i poštuju propise kako bi se sprečile nesreće i velika materijalna šteta.

Iz MUP-a upozoravaju da se požari na otvorenom prostoru mogu veoma brzo proširiti i ugroziti živote ljudi, imovinu i poljoprivredne površine. Građanima se savetuje da prilikom obavljanja radova na njivama i drugim otvorenim površinama obezbede odgovarajuću opremu za gašenje požara, da opuške od cigareta odlažu na bezbedan način i da ne ostavljaju staklene predmete izložene direktnom sunčevom zračenju.

Posebno se podseća da je zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja, ostataka strnih useva i smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume.

U slučaju da primete požar, građani treba odmah da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.

Za kršenje ovih odredbi predviđene su novčane kazne. Fizička lica mogu biti kažnjena iznosima od 10.000 do 50.000 dinara, u zavisnosti od prekršaja, dok se kazne za pravna lica kreću od 300.000 do milion dinara.

Kako je najavljeno, Sektor za vanredne situacije će u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama MUP-a i nadležnim inspekcijskim službama pojačati kontrole na terenu, sa ciljem otkrivanja i sankcionisanja neodgovornih pojedinaca, kao i smanjenja broja požara na otvorenom prostoru.