Visoke temperature zahtevaju povećan oprez u saobraćaju

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede. Na putevima u Srbiji dogodilo se ukupno 87 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 49 osoba.



Zbog najavljenih visokih temperatura vozačima se savetuje dodatni oprez, jer vrućine mogu izazvati brži zamor, smanjenu koncentraciju i usporene reakcije. Preporučuje se da tokom dužih putovanja prave pauzu od najmanje 15 minuta na svaka dva sata vožnje, unose dovoljno tečnosti i, kada god je moguće, izbegavaju vožnju u najtoplijem delu dana.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na pešake, bicikliste i motocikliste, koji su usled visokih temperatura dodatno izloženi riziku u saobraćaju.