Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda, dok je na putevima širom Srbije situacija bila znatno nepovoljnija. Dogodilo se ukupno 113 nezgoda, u kojima je 58 osoba povređeno, a jedna je izgubila život.
Posebnu pažnju ponovo privlači problem neprilagođene brzine. Na njene moguće posledice ukazuje i jučerašnja tragedija u Nišu, gde je automobil izleteo sa kolovoza i udario osobu koja se nalazila na klupi pored puta, koja je tom prilikom stradala.
Brzina, naročito kada nije prilagođena stanju puta i uslovima u saobraćaju, značajno povećava mogućnost gubitka kontrole nad vozilom i težinu posledica eventualnog sudara. Rizik je dodatno izražen na mestima na kojima se zajedno kreću automobili, pešaci, motociklisti i biciklisti.
Policija zato apeluje na vozače da poštuju ograničenja, vožnju prilagode uslovima na putu i obrate dodatnu pažnju na ranjivije učesnike u saobraćaju.
Vozačima se savetuje povećan oprez, brzina i dalje među glavnim rizicima
Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda, dok je na putevima širom Srbije situacija bila znatno nepovoljnija. Dogodilo se ukupno 113 nezgoda, u kojima je 58 osoba povređeno, a jedna je izgubila život.