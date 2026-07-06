Za nedelju dana u Kikindi 13 saobraćajnih nezgoda, policija apeluje na dodatni oprez

Tokom prethodne nedelje na području Policijske uprave u Kikindi dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 26 osoba. Na nivou Srbije u istom periodu evidentirano je 686 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo devet, a povređene su 364 osobe.

Iz policije podsećaju da je u toku letnja turistička sezona, kada je saobraćaj znatno intenzivniji zbog povećanog broja putovanja i tranzita. Dodatni rizik predstavljaju umor vozača, posebno u jutarnjim časovima, kao i veće prisustvo dece u saobraćaju.

Nadležni apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, izbegavaju neprilagođenu brzinu i rizična preticanja, kao i da decu prevoze isključivo na propisan način, uz upotrebu odgovarajućih dečjih sedišta ili podmetača u skladu sa njihovom visinom i preporukama proizvođača vozila.