Životinjsko carstvo Veselina Trumbetaševa jedinstveno je u Vojvodini

U životinjskom carstvu Kikinđanina Veselina Trumbetaševa jedino nema tropskih životinja, kako i sam u šali kaže. Dvorište ovog ljubitelja retkih i velikih vrsta, prepuno je četvoronožaca, a lepu sliku upotpunjuju i dve najveće sove na svetu Buba i Coka, po kojima je jedinstven u Vojvodini. Nije se tu zaustavio, pa je veseloj družini priključio novog člana, najvećeg konja na svetu, kojeg je nazvao ,,Dečko”

Da li će Veselin proširiti svoj životinjsko carstvo, još uvek ne znamo, jer, kako tvrdi, nikad ništa ne planira. Sve je stvar trenutnog raspoloženja i dobre volje. Tako je i ,,dečko” stigao u njegov dom. A putovao je čak iz Belgije. Plemenite je rase, ima takoreći ,,plavu krv”, a pravo ime mu je Kamiel van de Vendoorn. Dečko je prilično zahtevan za održavanje. Dnevno pojede balu i po deteline I osam do devet kilograma zobi. Duplo više nego domaći konji.

Pored Dečka, već poznate najveće sove na svetu, Buba i Coka zahtevaju dosta hrane, pa su Trumbetaševi morali da osnuju farmu belih laboratorijskih pacova, kako bi ove retke ptiice zadovoljile velike apetite. To im nije dosta, pa zahtevaju i jednodnevne piliće.

Za ishranu svog životinjskog carstva, Veselin mesečno potroši oko dve hiljade evra. To ne bi bilo moguće da se ozbiljno ne bavi kozarstvom, proizvodnjom mleka i sira, što mu je omogućilo da priušti I ispuni sebi davnu želju i udomi brojne životinje, po čemu je jedinstven u Vojvodini. Otvara time brojna vrata, jer su i turisti dosta zainteresovani da posete njegov neobični dom.